National : Le SCB et le FC Bastia-Borgo débutent le 21 août

Le SC Bastia et le FC Bastia-Borgo renoueront donc avec la compétition le vendredi 21 août.

Le GFCA, pensionnaire du National 2 retrouvera la compétition le lendemain, samedi 22 août, les clubs de N3 une semaine plus tard.



Les calendriers devraient être connus à la mi-juillet



La FFF précise que ce calendrier reste soumis à d’éventuelles modifications en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire et des prochaines orientations du gouvernement concernant la reprise des compétitions de sport collectif.