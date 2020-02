National : Le GFCA tenu en échec (1-1)

GFC Ajaccio : 1 Bourg-Péronnas : 1 (0-0)

But pour le GFC Ajaccio : Pollet (60e), Pour Bourg-Péronnas : Lacour (76e)



GFC Ajaccio

Balijon – Campanini (Lippini 90e) – Guidi – Pineau – Sainte-Luce – Haag –Ndoye – Nguiamba – Sawadogo (Kyei 61e) – Pandor – Pollet



Bourg-Péronnas

Pichot (Cap) – Perradin – Romany – Lacour – M’Dahoma – Ndicka – Sacko – Kraichi (Boujedra 72e) – Khous – Atik – Lemb (Belaroussi 72e)





En retrouvant ses supporters après trois matchs à huis-clos, le Gaz attaquait d’entrée. Le coup d’envoi leur permettait d'obtenir un corner dés la première minute de jeu et sur ce dernier, la barre était trouvée par les Ajacciens à la sortie d’un cafouillage.

La réplique bressane après un centre de Khous à la demi-heure de jeu, venait de Lemb qui parvenait à lober Balijon mais le ballon s’écrasait sur la barre.

Il a fallu que Pandor se mette à slalomer sur côté gauche et prolonge le ballon pour Pollet à l’entrée de la surface, pour voir le buteur ajaccien reprendre en première intention et ne laisser aucune chance à Pichot (1-0, 60e). Ce but réveillait les locaux et qui montraient, enfin, un tout autre visage jusqu’au moment où Mokeddem décidait de procéder à un double changement offensif avec la rentrée Belaroussi et de Boujedra.

Le coup de poker était gagnant puisque Lacour, qui rôdait dans la surface adverse après un coup-franc, reprenait un centre devant la cage et poussait le ballon au fond des filets (1-1, 76e). La fin de match devenait intense avec des Bressans qui poussaient pour l'emporter cet des Corses qui avaient une ultime opportunité mais Ndicka sauvait son gardien en renvoyant de la tête un ballon qui prenait le chemin de sa lucarne