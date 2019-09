National : Le FCBB battu à Boulogne

Rédigé par (Cp) le Vendredi 6 Septembre 2019 à 19:53

Le FC Bastia-Borgo qui se déplaçait dans le Nord, après sa déconvenue de la semaine dernière face au Puy, a été cueilli à froid à Boulogne. Cinq minutes après le coup d'envoi les Corses étaient, en effet, déjà menés à la marque. Un quart d'heure plus tard ils concédaient un second but. Mais à l'approche de la pause Durimel, sur penalty, leur donnait l'occasion d'espérer. Malheureusement pour eux, même face à un adversaire réduit à neuf, ils n'ont pas réussi à rétablir l'équilibre. Plus d'infos à venir

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi