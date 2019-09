National 3 : Le Cnosf demande l’intégration de l'USC Cortenais

"Le Cnosf demande l’intégration de notre club en N3.

Il estime notamment que la décision de la FFF d’exclure notre club à deux jours du début du championnat est juridiquement entachée d’irrégularité, et qu’elle n’aurait pas dû se substituer à une décision de justice .





Le CNOSF estime également, à juste titre, que nous avons subi les conséquences de ces décisions, qui ont eu un impact négatif sur la préparation de notre saison alors que « la loi du terrain » et nos résultats nous étaient favorables.





La balle est maintenant dans le camp de la FFF qui, selon la demande de conciliation du CNOSF doit examiner toutes les solutions possibles permettant d’intégrer notre club en plus du FC Balagne en N3."