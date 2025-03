National 3 - Corte "tombe" face à Montpellier

En seconde période, les Cortenais revenaient avec de meilleures intentions en mettant enfin de l'impact physique et en étant plus présents sur les deuxièmes ballons. Mais ni Menozzi, ni Boussemart et ni Marietti ne parvenaient à tromper la vigilance du portier héraultais qui s'interposait sur de belles volées ! Et les visiteurs profitaient du contre rapidement mené par Kapitza pour inscrire le deuxième but. Un but à mettre à l'actif de Sidibe reprenant le centre en retrait de Kapitza. Les Cortenais n'y arrivaient pas et, de surcroît l'arbitre venait y mettre son coup de patte. En effet, il ne sifflait pas un penalty flagrant sur une faute grossière sur Santelli à la 71e. M. Minier se mettait encore en évidence cinq minutes plus tard. Tamboura était fauché par derrière par Da Silva qui ne se souciait pas du tout du ballon. Un geste qui aurait largement mérité le rouge... Et Corte n'y était plus. Ces deux coups du "sort" ouvraient de larges brèches dans la défense locale totalement déstabilisée par ces décisions incohérentes. Ainsi, Kapitza récupérait le cuir aux 20m, filait au but et inscrivait le 3e but pour ses couleurs (84e). Une nouvelle énorme erreur de l'arbitre mettait le feu aux poudres et le capitaine cortenais, Luciani, écopait du rouge à 2 minutes de la fin. Bref, un match et un arbitre, qui a tout fait pour faire dégénérer la partie, à oublier très vite. Il faudra réagir dès la semaine prochaine à Alès, où Corte jouera son match en retard.