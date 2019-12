National 2 : Le Sporting s'impose dans le Nord

Iris Croix : 1 SC Bastia : 2 (0-1).

Arbitres : M. Mercier assisté de MM. Melique et Sorel.

Buts : De Parmentier (48e sur pen.) pour Croix ; Le Cardinal (34e), Etshimi (59e) pour Bastia.



Le SC Bastia s’est en effet montré efficace sur l’un de ses premiers corners via Le Cardinal qui a coupé de la tête au premier poteau (34e). Puis sur la tête d’Etshimi, pleine d’opportunisme à la réception d’un coup-franc mal dégagé (54e).

Certes Croix a bien réagi et est revenu à la marque à la faveur du penalty transformé par De Parmentier, mais cela s'avérait insuffisant pour empêcher les Corses de terminer l'année sur une note positive.