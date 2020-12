“Natale in Calvi 2020” se réinvente !

La présentation de “Natale in Calvi 2020" s'est déroulée ce mercredi à 14 heures à l’hôtel de ville en présence de Pierra Simeoni et Didier Bicchieray adjoints au maire de Calvi en charge des festivités et animations.

Longtemps on a cru, qu’en raison de la crise sanitaire et des restrictions imposées par le Gouvernement, ce traditionnel “Natale in Calvi” ne pourrait se tenir. En fait’ malgré ce contexte morose, comme l'a souligné d’emblée Pierra Simeoni une équipe planchait en mode confinement et en silence sur un plan B.

Avec les dernières mesures annoncées, l’annulation de la patinoire et du village de Noël avec ses chalets destinés aux métiers de bouche étaient inévitables.

“Le centre d’intérêt de cette manifestation sera déplacé au lieu-dit place Bel Ombra

Un village à la scénographie enchantée sera donc implanté sur la place bel ombra à Calvi au pieds des remparts de la citadelle. Trois chalets proposeront de la petite restauration à emporter, des activités pour les enfants, des cadeaux à gagner, dans le respect impératif des règles sanitaires et de nombreuses surprises seront proposés.

Ce village réinventé va vivre dans la magie de Noël”.

Didier Bicchieray insistait, quant à lui, sur la nécessité d’offrir à la population des fêtes de Noël et du Nouvel an qui puissent apporter à tous un peu de chaleur et poursuivait:

”Beaucoup d’efforts ont été consentis pour que la ville ait un air de fête et que chacun puisse ressentir cette magie de Noël. Nos équipes techniques ont décoré les principaux axes de la ville, une société privée a été sollicitée pour décorer les principaux ronds points. Du 19 au 31 décembre le village fonctionnera de 14heures à 19 heures, le père Noël sera bien entendu présent, les commerçants ne pourront pas maintenir leurs parades et autres animations mais je sais qu’ils proposeront autre chose et qu’ils communiqueront sur le sujet





10 000€ de bons d’achat avec la tombola des commerçants de l’UCC

Maguy Brandaloni présidente de l’Union calvaise des commerçants revenait sur les périodes compliquées des confinements, sur la saison touristique calamiteuse pour bon nombre de commerçants et sur l’impossibilité en cette période de Noël d’organiser ses traditionnelles parades de Noël et autres manifestations susceptibles de provoquer des mouvements de foule.

“La encore il a fallu nous adapter mais pas question de baisser les bras.Tout d’abord je voudrais remercier la municipalité pour son aide et pour avoir sonorisé et décoré la ville en cette période de fête, sans oublier les nombreuses manifestations qu’il vont organiser pour palier l’absence de la patinoire. De notre côté nous allons tout miser sur notre traditionnelle tombola avec cette année 10 000€ de bons d’achats gagner,

Il y aura 3 bons de 500€, 4 bons de 250€, 40 bons de 100€, et 70 bons de de 50€ à gagner soit 10 000€ ce qui représente le double de l’année dernière. Ce jeu concours s’effectuera dans les boutiques de nos adhérents à partir de 60€ d’achat.

Cet effort consenti est un appel à nos clients de consommer sur place”