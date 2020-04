Nanette Maupertuis : « Ne tapons pas sur l’Europe ! C’est notre seule planche de salut sur le plan économique »

- L’Europe a finalement, avec maints retards et difficultés, accouché d’un plan d’action face à la crise du COVID19. Peut-on dire : enfin ?

- Oui ! Era ora ! Il était temps que les Européens se mettent d’accord sur un plan qui n’est, pour l’instant, qu’un plan d’urgence. Il est à déplorer que la décision politique ait mis autant de temps à émerger. Toutes les tergiversations des dernières semaines entre les pays, que l’on appelle les Frugaux – Allemagne, Autriche et Pays-Bas – qui sont pour la rigueur budgétaire et l’application stricte du pacte de stabilité, au regard des pays qui souffrent douloureusement de la crise économique, comme l’Italie, ont été calamiteuses en termes politiques. Elles n’ont pas donné aux peuples européens la vision d’une Europe forte et unie face à une crise globale et systémique qui appelle des réponses basées sur la solidarité et une grande coordination des politiques publiques. C’est le moment de prouver ce que le mot « Union » veut dire !



- Ce ratage politique de l’Europe en ces circonstances dramatiques vous-a-t-il surpris ?

- Non ! L’Europe était déjà souffrante sur un plan politique au moment où la crise sanitaire est apparue. Souvenons-nous du Brexit, mais aussi de la crise migratoire à laquelle elle a été incapable de faire face, et auparavant de ses manquements lors de la crise économique grecque. Son projet politique était déjà fortement écorné. Lorsqu’arrive le choc du COVID19, il est tout à fait logique, même si c’est anormal, qu’elle n’ait pas su répondre en temps et en heure, d’une seule et même voix, aux attentes des populations en détresse. D’autant qu’elle n’est pas compétente dans le domaine de la santé. Par contre, si elle se met d’accord sur le plan politique, l’Europe a les moyens techniques pour agir sur le plan économique. Elle doit le faire avec un discours de solidarité et d’union, mais en s’appuyant sur les régions et en les mettant au centre des discussions, de la réflexion et des actions.



- Pourquoi ?

- La gestion de la crise passe par l’implication des institutions régionales et territoriales qui sont plus proches des citoyens. On a vu sur le terrain, notamment dans l’Est de la France, se manifester des élans de solidarité interrégionale dans le domaine médical sur la base de fonds européens ou de fonds régionaux en participation avec des fonds Etat. Il est très important que l’Europe et le Conseil européen en particulier aient conscience de l’importance de l’échelon régional sous peine de voir resurgir des relents de discours très jacobins, des discours de rigueur budgétaire qu’ont déjà tenus les Frugaux, voire des relents populistes qui ont surgi dans les contextes grec ou britannique… et qui prospèrent sur l’idée que l’Europe ne fait absolument rien. C’est faux ! Je le répète : l’Union fait et a les moyens techniques de faire.



- La cohésion territoriale est remise en cause dans le programme d’action post 2020. La crise du COVID ne la remet-elle pas de fait au cœur des priorités ?

- Absolument ! Les politiques de cohésion et de coopération territoriales européennes, aujourd’hui plus qu’hier, dans la situation d’urgence que nous connaissons, mais aussi demain, dans le cadre d’une reconstruction ou d’une relance, sont absolument nécessaires. Il semble que la Commission européenne et certains Etats l’aient compris. Le COR et la COTER ont été saisis d’un avis de la Commission qui porte sur deux aspects : d’abord, l’assouplissement dans la gestion des fonds structurels européens, notamment le FEDER et le FSE destinés au tissu productif, aux entreprises comme aux salariés et aux chômeurs. Elle demande, ensuite, d’éviter une centralisation des décisions au niveau des Etats pour toute la période post 2020. Le Parlement européen sera saisi le 16 avril sur cette question.