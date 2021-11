Musicales de Bastia : Vian, musique sacrée, world music au programme de ce samedi

Le programme débutera à 15h en l’église Sainte-Lucie à Ville-di-Pietrabugno. Ce concert, « La Voix en majesté », qui réunira Claire Cervera, mezzo-soprano, et l’orchestre Paris Classik, proposera un joli florilège des plus beaux Ave Maria et d’extraits d’Oratorios : Ave Marie de Schubert, Ave Maria de Caccini, Ave Maria de Gounod, extraits du Stabat Mater et du Gloria de Vivaldi ….A 18h, rendez-vous à la Fabrique de Théâtre, rue ND de Lourdes, pour un hommage à Boris Vian intitulé « Autour de Boris… » avec Le quartet moins 1 : une mini comédie musicale, une plongée dans l’époque et l’univers du célèbre écrivain et musicien.A 20h30 au Théâtre municipal, en co-production avec la Ville de Bastia, le légendaire duo malien Amadou & Mariam pour un spectacle qui s’annonce festif et haut en couleur.Contact : 06.19.15.87.25 Billetterie