Musicales de Bastia : Une der tout en jazz

A 18 heures au Théâtre de Bastia, Fabienne Marcangeli. Avec son spectacle « Le Jazz de Jeanne », la chanteuse insulaire nous emmènera dans les pas de Jeanne Moreau, une évocation de cette fabuleuse actrice à travers textes et musiques.

Sur scène elle sera accompagnée de Jef Roques (guitare et direction musicale), Jean-Marie Carniel contrebasse), Thierry Larosa (batterie) et du comédien Daniel Delorme qui délivrera au public tout un florilège de dialogues des films de Jeanne Moreau. Les chansons inoubliables que sont « Le tourbillon » ou « La mémoire qui flanche » côtoieront d’autres moins connues de l’actrice.





En 2ème partie, Robin Mckelle, la nouvelle star montante du jazz. La quadragénaire d’origine irlandaise mais native de Rochester aux Etats-Unis, dispose d’une voix de contralto puissante, expressive et finement éraillée qu’elle met au service d’un jazz inventif et moderne, aux influences blues, soul, rythm’n blues. En février 2020, elle avait sorti un 8ème album contenant des reprises jazzy de Dolly Parton, Sade, Amy Winehouse, Adele, Janis Joplin, Carol King, Billie Holiday, Joni Mitchell, Lana Del Rey…

Bref un final de toute beauté pour cette édition 2021, la prochaine devant avoir lieu au printemps 2022.