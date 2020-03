Municipales : à Osani "E Ora" veut initier "une nouvelle méthode participative"

"Les 15 et 22 mars les élections désigneront le nouveau conseil municipal d'Osani/Curzu/ Ghjirulatu.

Après mûre réflexion nous avons décidé de nous engager afin d'œuvrer activement pour l'avenir de notre Commune.

Notre projet est porteur d'un nouveau mode de gouvernance. En effet, aujourd'hui plus que jamais, il apparaît que l'épanouissement et le développement de nos trois villages ne pourront se faire qu'à deux conditions : l'instauration de concertations régulières tout au long du mandat, le concours et la participation active du plus grand nombre" expiquent François Cacciaguerra, Sauveur Colonna, Marc Gozzi et Régine Morez-Ceccaldi les quatre candidats de la liste E Ora.





"Nous souhaitons donc initier une nouvelle méthode participative basée sur la mise en commun de nos points de vue, nos expériences, nos compétences et nos idées. Cela permettra d'inscrire enfin nos trois villages dans une dynamique fédératrice et porteuse de renouveau comme de cohérence.

Si nous sommes élus grâce a votre soutien, nous mettrons en place cette expérience de démocratie locale et ferons en sorte que les choix d'avenir engageant notre commune ne soient plus décidés sans débat préalable. A cet effet nous consacrerons un temps d'échange et de débat démocratique quelques jours avant chaque conseil municipal, afin que soient exposées idées, remarques et suggestions. Nous mettons aussi à profil ces espaces démocratiques de parole pour expliquer nos décisions."





"Cette nouvelle gouvernance, liée à une plus grande transparence dans la prise de décisions publiques, permettra un accès à l'information la plus complète possible quant à la conduite des affaires de la Commune. "





E Ora

Cacciaguerra François

-Colonna Sauveur

- Gozzi Marc

-Morez/Ceccaldi Régine