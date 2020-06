Municipales à Lisula : la lettre de démission de Jean-Jo Allegrini-Simonetti

Mesdames, Messieurs, chers amis,

je prends acte du choix exprimé hier par les Île-roussiens. Il nous déçoit tous mais ne saurait ternir le bonheur et la fierté que j’ai eus à servir ma ville tout au long de ces années.

Je tiens à remercier les 1079 électeurs qui se sont reconnus dans notre démarche et à saluer l’engagement sans faille de mes colistiers.

Aucun parmi nous n’a démérité et nous n’avons pas à rougir du travail effectué auprès de nos administrés.

Il y a une vie après la politique et j’entends bien m’y consacrer pleinement. Le bien de ma cité restant néanmoins au cœur de mes préoccupations, je souhaite à la nouvelle équipe municipale de réussir pleinement la mission qui lui incombe désormais.