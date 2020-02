Municipales à Grossetto-Prugna : la liste "le devoir d'agir autrement" déposée

Charles Monti le Vendredi 28 Février 2020 à 07:21

La liste "le devoir d'agir autrement" a été déposée à la préfectured e Corse-du-Sud ce jeudi. "Elle est composée de femmes et d'hommes, motivés, représentatifs de notre commune et qui ont l’expérience de la bonne gestion municipale; tous réunis autour d'un programme concret et cohérent pour une politique de développement durable où les citoyens et l’environnement seront au cœur de nos priorités. Nous dévoilerons l'intégralité de nos projets le lundi 2 mars qui sera notamment en ligne via notre site wwwlouisgiordani.com" indique le leader de la liste Louis Giordani.

