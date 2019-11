Municipales à Furiani : La liste Tutti Furianinchi laisse faire les citoyens…

A quelques mois des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, la liste d’opposition sans étiquette - Tutti Furianinchi - Tous Furianais - a lancé une grande consultation communale qui a été amorcée au début de l’été afin de recueillir les témoignages des furianais afin d’établir un diagnostic pour construire ensemble un programme répondant au mieux à vos préoccupations.



"Après avoir frappé à plusieurs centaines de portes - ils sissent dans un communiqué de presse - rencontrés des dizaines de résidents et commerçants et distribués près de 300 questionnaires sur la commune, nous souhaitons prolonger notre démarche citoyenne au travers d’un questionnaire en ligne. C’est pourquoi, dans les prochains jours vous pourrez accéder à ce questionnaire et nous faire part de vos attentes pour la commune. Soucieux de prendre en considération le plus grand nombre de points de vue et de construire notre démarche autour de vos idées, nous souhaitons que votre participation soit nombreuse. »



Par souci du respect des libertés de penser et d’expression, la liste s’engage au traitement confidentiel des données.