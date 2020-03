Municipales à Figari. Jean Giuseppi (Cambia Insemi) : "je veux rétablir la confiance en l’avenir "

- Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat ?

- Je veux avant tout proposer une alternative, un changement de cap par rapport à la politique menée depuis quelques années. S’investir pour sa commune n’est pas une décision qui se prend à la légère, Figari n’est plus une petite commune et il faut une réelle vision d’avenir. Aujourd’hui je ne peux me résoudre à voir notre commune, si riche de potentialités, perdre de son rayonnement, de son influence et décliner lentement. Je pense pouvoir mettre mes compétences, mon dynamisme et mes relations au service de notre commune.



- Sous quelle étiquette vous présentez vous et avec quelle liste et quels soutiens ?

- « Cambia Insemi » est une démarche sans étiquette. Les femmes et les hommes qui la composent viennent d’horizons différents. C’est une liste de gestion municipale dont le seul objectif est l’intérêt de notre commune.

« Cambia Insemi» est plus qu’une liste, c’est une démarche qui vise à changer notre commune. Elle est composée de femmes et d’hommes dynamiques, compétents et désireux de s’investir pour le développement de notre commune. Au-delà de leurs professions, les membres de notre liste sont particulièrement investis dans le tissu associatif qu’il soit environnemental, culturel ou social. Notre liste est équilibrée et tient compte de la représentativité des hameaux de notre commune.



- Quel bilan dressez-vous de l’action du maire sortant ?

- Le bilan général n’est pas à la hauteur du potentiel de la commune et même l’équipe sortante peine à assumer ce bilan en se présentant parfois comme l’opposition. Figari est une commune qui, malgré ses nombreux atouts, manque de dynamisme et de projets.

L’école mérite mieux, elle doit être au centre de nos préoccupations car c’est l’avenir de nos enfants. Il n’y a pas de politique culturelle et les installations sportives du stade sont à l’abandon. Le port renvoie une image déplorable de notre commune. Un fort taux de chômage et une difficulté pour se loger notamment chez les jeunes, ne leur permet pas d’envisager sereinement l’avenir.

Figari se résume à un lieu de passage nous en ferons une destination !



- Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?

- Notre projet consiste à rétablir la confiance en l’avenir autour des valeurs et des atouts de notre commune. Le changement que nous voulons incarner ne se limite pas à la simple échéance électorale, nous devons changer l’image de notre commune pour la faire rayonner dans l’extrême sud.

Cela passe nécessairement par du dynamisme et la réalisation d’équipements publics, pour cela nous travaillerons en étroite collaboration avec les trois grands financeurs publics que sont la Collectivité de Corse, l’Etat et l’Europe.





Les grandes orientations que nous mettrons en œuvre pour redresser notre commune seront :

-La rénovation de l’école associée à projet éducatif car les enfants et la jeunesse constituent l’avenir de notre commune

-La réalisation et l’entretien des équipements publics (routes, trottoirs, bâtiments, assainissement, éclairage)

-Permettre à nos jeunes d’accéder au logement et à l’emploi.

-Faire de notre commune un exemple en matière de transition écologique et de défense de l’environnement.

-Engager une véritable politique culturelle et sportive.

-Favoriser l’accès au numérique et booster l’économie.

-Mettre en œuvre une politique liée au tourisme.

-Assurer la transparence de la vie publique et faire participer les Figarais à la vie publique.

-Enfin, en étroite collaboration avec la population, nous réviserons entièrement le Padd, voté en juin, cette mesure sera la seule réellement efficace pour protéger définitivement la Testa Vintilegna.





- Quelle est votre priorité ?

- Ma priorité sera de défendre avant tout les intérêts de la commune. En effet ces derniers temps, nous avons pu constater que le développement de notre commune pouvait s’effacer au profit d’intérêts particuliers. Je mettrai un point d’honneur à ce que les intérêts de notre commune soient défendus en toutes circonstances et notamment au sein du conseil communautaire.



- L’axe fort de votre programme ?

- Nos axes forts demeurent le bien être des habitants et le développement harmonieux de la commune. Dans ce cadre, la réalisation d’équipements publics, la santé, l’aménagement des lieux de vie ainsi que l’emploi et le logement feront l’objet de politiques spécifiques.

Il faut surtout penser aux personnes qui nécessitent une attention particulière, je pense notamment aux enfants et aux personnes âgées. Ainsi, la construction d’une crèche, la rénovation de l’école, l’amélioration du service de la cantine, la mise en œuvre d’un soutien scolaire et la création d’un conseil municipal des jeunes sont, notamment, au programme.

Concernant la santé nous axerons notre politique pour qu’elle garantisse l’accès aux soins pour tous, sans oublier la problématique de la mobilité.

Pour le développement des équipements publics, cela passe par l’amélioration du réseau routier communal, la planification de l’équipement du tout à l’égout, l’amélioration de la qualité de l’eau, l’embellissement des hameaux et l’amélioration de la propreté.

Il conviendra enfin de porter toute notre attention au développement du réseau des télécommunications ainsi qu’à l’installation de la fibre pour permettre à la commune de s’engager sur la voie de l’avenir.



- Quelle est la principale problématique de votre ville ?

- La principale problématique est de redonner du dynamisme, de la vie à notre commune, nous devons changer l’image de Figari qui, aujourd’hui, se résume à l’aéroport. Notre commune est riche de potentialités, je veux redonner aux habitants de notre commune la fierté d’être Figarais.





- Quel score comptez-vous obtenir au 1er tour ?

- Un score qui place notre liste nettement en tête.



- Que ferez-vous au 2eme tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances ?

- Pour le moment trois listes sont en lice avec des hommes et des projets différents, il faut laisser choisir les électeurs



- Pensez-vous gagner ?

- La campagne que je mène depuis plus d’un an m’a permis de constater une réelle volonté de changement, je suis extrêmement confiant.