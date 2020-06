Municipales à Bastia : gauche et droite main dans la main pour le second tour

Au soir du premier tour de l’élection municipale à Bastia quatre listes sur huit se sont qualifiées pour le second tour qui doit se dérouler le 28 juin. Si la crise sanitaire ne vient pas perturber le calendrier, trois listes seront en lice pour ce scrutin malgré quelques changements dans leur composition.



Si la liste Bastia piu forte inseme conduite par le maire sortant Pierre Savelli et arrivée en tête avec le 30,43 % des voix , devrait être déposée en préfecture, à priori sans aucun changement, demain, mardi 2 juin, du coté de l'avocat Jean Sebastian De Casalta qui avec Spartimu l'Avvene avait remporté le soutien de 20,02 % des votants, on retrouvera une liste bouleversée, fruit d'une union, atypique, avec deux autres candidats : Jean Zuccarelli (Gauche, 13,83 %) et Jean-Martin Mondoloni (Droite, 8,96 %).



Une troisième liste menée par Julien Morganti, dont l'appel à l'union proposé à J.-M. Mondoloni et Jean Zuccarelli n'a pas été entendu, a fait le choix de jouer en cavalier seul et de représenter sa liste Un Futur pour Bastia qui avait totalisé le 12,42 % des suffrages exprimés lors du premier tour.

Les électeurs bastiais seront donc amenés à choisir entre les listes de Pierre Savelli, Jean-Sebastien de Casalta et Julien Morganti lors du second tour. On en connaîtra la composition précise dans le courant de la journée, le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé à ce mardi à18 heures.