Municipales à Bastia : Jean-François Baccarelli retire sa candidature

Il y a plusieurs semaines de cela, j'ai envoyé notre programme à tous les candidats qui se réclament de gauche et d'ouverture.

Le seul candidat ayant répondu favorablement à notre projet écologique, social et économique pour les bastiaises et les bastiais fut Jean-Sébastien De Casalta leader de la liste "Spartimu l'avvene".

J'ai donc entamé des discussions avec pour seul objectif, l'intérêt commun des bastiaises et des bastiais.

Par conséquent, j'annonce en tant que leader et porte-parole di "A VOCE DI A NATURA CORSA " mon soutien officiel à Jean-Sébastien De Casalta, homme d'ouverture, qui peut et doit être l'homme de l'union, et ce, dès le premier tour.



L’avènement d’une société écologique à Bastia demande un effort collectif pour préserver notre environnement, Jean-Sébastien de Casalta affirme vouloir l’assumer.

Soyons tous ensemble pour faire entendre la voix écologiste, sociale et culturelle afin de construire un monde meilleur et responsable à Bastia, au service des bastiaises et des bastiais.

Il est urgent d’agir pour assurer la sauvegarde de notre avenir commun.

Ayons la lucidité de regarder la réalité en face et agissons pour vivre dans un monde non pollué, demain il sera trop tard.



Disons oui à la protection de notre environnement.



Croyons en l’écologie à Bastia, le seul avenir pour nos enfants.



Notre rôle d’écologistes, de bastiais est de protéger « a nostra cità, a nostra casa ».

Nous faisons confiance Jean-Sébastien De Casalta pour construire l’avenir, nous partagerons la victoire avec lui et les bastiais. »