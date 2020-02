Municipales à Aleria - Dominique Venturini : « Nous allons gagner ! »

- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ? Avec quelle liste et quels soutiens ?

- Il n’y a pas d’étiquette, mais un large rassemblement de personnes de sensibilités diverses, dynamiques et motivées autour d’un projet commun. 14 personnes de mon ancienne équipe sont toujours à mes côtés. La liste actuelle est représentative de notre territoire, rajeunie, renforcée. Elle est attachée à Aleria et déterminée à travailler pour le seul intérêt général.

- Depuis toujours, je suis investi dans l’organisation politique de la commune au seul service de l’intérêt général. En 2014, j’ai conduit une liste qui a approché la victoire et nous a permis de siéger au Conseil municipal. La commune d’Aleria dispose de nombreux atouts non exploités à ce jour. Avec mon équipe, nous lui donnerons le rayonnement qu’elle mérite.- Les évènements guident son action, il n’y a aucune anticipation. Les projets annoncés disparaissent pendant la mandature et réapparaissent avant chaque élection ! Durant notre mandat dans l’opposition, nous avons assuré une présence constante et vigilante en Conseil municipal face à une équipe souvent démotivée dont la moitié des élus a déserté les réunions depuis deux ans.- C’est l’absence de foncier communal en zone agglomérée.- Mon projet est l’émanation des attentes de la population d’Aleria que je rencontre au quotidien. Nous participons aussi aux réunions d’associations et de syndicats qui sont autant d’indicateurs des attentes des habitants. Les préoccupations de nos concitoyens sont : le logement, l’emploi et l’environnement. Ces trois axes forment l’ossature de notre programme.- Nous serons en tête au premier tour. La population a une réelle volonté de changement. S’il y a un deuxième tour, nous serons présents bien sûr et bien placés pour gagner.- On ne se présente pas à une élection pour faire de la figuration ! Nous allons gagner !