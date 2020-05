Municipales : Vers un second tour en juin ?

Le tant attendu avis du Conseil Scientifique sur la tenue du deuxième tour des municipales est tombé ce lundi soir sans véritablement donner des réponses aux 4 816 communes françaises qui attendent le second tour des élections.

La décision de la date du scrutin "appartient aux autorités politiques, et en aucune façon au conseil scientifique qui s’en tient à des considérations strictement sanitaires " a précisé le président du comité d’experts, le professeur Jean-François Delfraissy.



La loi déclarant l'état d'urgence sanitaire du 23 mars fixe l'échéance d'un report du second tour à fin juin mais le Conseil auquel le Premier ministre Philippe a demandé de préparer ce document, estime que même si "la situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début du confinement", il est "difficile d'anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir" et "préconise de sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés".



Si ce second tour ne pouvait être organisé avant fin juin il faudrait alors reprogrammer l'intégralité du scrutin (1er et 2nd tour) dans ces 4 816 communes.



Les membres du Conseil les assortissent d'importantes réserves et ils il demandent une évaluation 15 jours avant la date prévue.