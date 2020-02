Municipales : Uniti per Corti, une équipe motivée menée par Xavier Poli

Premier adjoint de Tony Sindali, le docteur Xavier Poli a présenté ses 29 colistiers. Une équipe partiellement renouvelée où l'on retrouve des noms connus et des nouveaux visages pour cette liste d'union et sans étiquette qui a comme "seul parti l'intérêt de Corte".



La liste Uniti per Corti

Poli Xavier, Docteur en médecine, président sortant de la Communauté des Communes

Pulicani Nathalie, Infirmière diplômée d'Etat

Orsini Antoine, Maître de conférences à l'université de Corse

Grimaldi ép. Ostiensi Angèle, Adjoint administratif au Crous

Maroselli Philippe, Retraité de la fonction publique territoriale

Pacini ép. Luciani Michelle, Enseignante

Orsatelli Jean-François, Sapeur pompier professionnel

Cerutti Valérie, Secrétaire ressources humaines

Sindali Philippe, Sapeur pompier professionnel

Bertrand ép. Francheschini Christiane, Cadre bancaire

Ghionga Philippe, Attaché territorial

Malleroni Marie Josée, Conseillère principale d'éducation

Nicolini Ange Julien, Cadre organisme sécurité sociale

Albertini Marie-Annonciade, Docteur en médecine

Orsatelli Joseph, Exploitant agricole

Gambini ép. Barrielle Martine, Biologiste médicale

Guglielmi Marc Marie, Conseiller en assurance

Colonna ép. Baghioni Elodie, Educatrice spécialisée

Sabiani Joseph, Exploitant agricole

Andrei ép. Ruiz Marie Cecile, Responsable d'unité O.E.C.

Luciani Fabien, Enseignant

Moretti ép. Ruggeri Blandine, Secrétaire retraitée

Albertini Jean-Toussaint, Gérant de société

Zuccarelli ép. Campana Jeanine, Retraitée de l'éducation nationale

De Faria José, Ouvrier du bâtiment retraité

Simonini Diana, Infirmière diplômée d'Etat

Tondini Emilie, Retraitée du Parc Naturel Régional de Corse

Valentini Toussainte, Exploitante agricole retraitée

Sindali Antoine, Proviseur retraité, maire sortant





Le programme d'Uniti per Corti sera disponible dès demain dans les boites aux lettres Cortenaises.