Municipales. Jean-Joseph Allegrini-Simonetti (Lisula Sempre) : " toujours faire mieux pour mes concitoyens"

- Continuer encore et toujours ce que nous avons commencé. C’est-à-dire ce qui compte le plus pour moi. Comprenons. Lisula est une petite commune, un territoire exigu. Que veut-t-on pour nos concitoyens ? Qu’ils vivent bien, qu'ils vivent mieux, toujours mieux. Donc faire plus pour eux. C’est ça qui m’importe à moi. Je ne vais pas parler de construire des usines à Lisula, comme le font ceux qui me reprochent de laisser construire trop hôtels. Qu'est ce qu'on veut exactement ? Moi c’est toujours faire mieux pour mes concitoyens. Pour qu'ils vivent mieux. C’est réellement ce qui m’importe.

- Quelle est la principale problématique de la ville de Lisula ?

- Il y en a une effectivement. C’est de pouvoir soulager le centre-ville de la circulation. On nous promet une voie de contournement depuis 30 ans, aujourd’hui on attend toujours. Ensuite nous sommes passés à une voirie urbaine de contournement. Ce projet aussi prend l’eau. Je suis très contrarié à ce niveau là. Car on se rend bien compte que l’été c’est toujours difficile, même si on a amélioré les choses. Nous sommes entre 12 000 et 15 000 véhicules par jour sur la traversée, c'est trop.

Aujourd’hui, cela me paraît être le problème majeur de la ville.

- En quelques mots, quelle est votre vision du développement de Lisula entre urbanisation, tourisme et protection de l’environnement ?

- Le développement de la ville est très limité. Le PLU qui sera présenté avant le mois de juin au conseil municipal, sera la preuve que l'on ne peut pas développer Lisula comme on veut, dans la mesure où le territoire est très exigu. On va protéger une très grande partie du territoire soit par des espaces déjà inscrits espaces remarquables, donc non constructibles. Mais dans la nouveauté dans ce PLU est qu’il y aura des espaces agricoles, inexistants auparavant. Ça c'est la grande nouveauté. 42 hectares protégés en espaces agricoles. Ce qui est énorme. Si l'on rajoute au 42 hectares agricole, les espaces remarquables, environ 40 % du territoire sera inconstructible. Ce qui est pour moi, et je l’espère pour les concitoyens, une bonne nouvelle. Après, sur les actes forts de la municipalité, en matière de protection de l’environnement, c’est le passage à l'éclairage aux LED. 750 points lumineux qui sont ou qui vont être changés dans les mois qui viennent, pour obtenir au bout du compte, une réduction d'environ 60 % de l'énergie sur la consommation. Ce qui n’est pas négligeable pour la planète. Ensuite, il y a deux ans, nous avons protégé la baie, en organisant un mouillage qui n'existait pas. Auparavant, il y avait des mouillages sauvages qui détruisaient la faune et la flore. Encore un geste important pour l’environnement.