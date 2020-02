Municipales : Éric Simoni dévoile la liste " Pè Bastia "

Plus de 300 personnes étaient rassemblées au théâtre de Bastia ce jeudi 13 février pour le premier meeting de la liste Pè Bastia. Sous les accords des guitares et en présence du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, Eric Simoni, candidat au fauteuil de maire, a présenté sa démarche et les noms de ses colistiers. Après les multiples tentatives de rapprochement avec la majorité municipale sortante, Eric Simoni, comme en 2014, a décidé de mener sa propre liste qui a choisi un nom qui pour le médecin résume "tout le contenu de la démarche".



« Une liste qui est fidèle aux engagements de Pè a Corsica et validée par le peuple Corse »



​C'est par ces mots que Simoni a présenté la liste et sa démarche " Nous voulons que Bastia soit une ville corse et une ville qui se projette dans l'avenir à partir de ce qu'elle est et en ne faisant pas table rase de l'existant.





Lorsqu'on l'interroge sur la présence de membres du PNC sur sa liste, le médecin est clair : "Il y a une osmose parfaite entre les gens qui participent à Pè a Corsica. En réalité la liste s'est constituée sur un appel du comitatu Alba Nova qui voulait rassembler tous les gens qui se reconnaissent dans la démarche de Pè a Corsica. La présence de militants du PNC est donc tout à fait naturelle."