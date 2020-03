Municipales - Bastia : Polémique sur des demandes de radiation des listes électorales

A quelques jours du premier tour du scrutin, les magistrats bastiais devaient examiner 81 demandes de radiation sur les listes électorales de Bastia, à la demande de Marie-Michèle Morganti, soutien affiché de la tête de liste de "Spartimu l'avvene" conduite par Jean-Sébastien de Casalta.Les demandes de radiation touchent des personnalités comme Frédéric Hantz, l'ancien entraîneur emblématique du Sporting, ou Frédérique Balbinot, directrice du théâtre de Bastia. Plus marquant encore, elles atteignent des colistiers de certains candidats à cette élection municipale. C'est le cas par exemple de Didier Maurizi, en 25ème position sur la liste de Paul-Félix Benedetti, "Bastia in core", également Frédérique Federici, 4ème de la liste "Bastia Forza Nova" de Filippo de Carlo, ou encore Jo Bonavita qui clôt "Pè Bastia", la liste d'Eric Simoni.Ces demandes d'invalidation ont déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux et la colère de Paul-Félix Benedetti qui a révélé l'affaire : " Jean-Sébastien De Casalta, à travers la main de Marie Michele Morganti, membre de son équipe de campagne, prend le risque de faire invalider la candidature de BastiaInCore . Les tenants de la fraude, de la pression et de l'ancien système claniste bastiais, indignement représentés sur sa liste, reprennent des prérogatives qu'ils n'avaient plus de par le suffrage universel... Mon colistier a une inscription électorale régulière. Ils assumeront leurs responsabilités "La radiation d'un nom d'une liste électorale entraine effectivement l'invalidation de la liste entière et, donc, du candidat qui la conduit. Ainsi, ces trois listes auraient été susceptibles d'être invalidées. Ni Paul-Félix Benedetti, ni Eric Simoni, ni Filippo de Carlo, n'auraient pu dimanche participer au scrutin. Devant l'ampleur de la polémique et face à l'effet désastreux sur l'image du candidat qu'elle soutient, la requérante Marie-Michèle Morganti, représentée à l'audience par Me Albertini, a jugé plus prudent de se désister.Filippo de Carlo, présent à l'audience, en ressort serein : " Nous n'étions pas vraiment inquiets car nous sommes en règle. Nous avons fait les choses bien et nous avions vérifié tous les papiers de nos colistiers. Je ne pense pas que monsieur de Casalta soit à l'origine de tout cela, mais certains de ses partisans continuent avec leurs vieilles méthodes."Les jugements seront rendus les 11 et 12 mars.