Municipales : Ajaccio change de visage, « une liste représentative de la population

François FILONI Nathaly ANTONA NICOLAI Antony CHAREYRE Isabelle SANNA Guy CASTELLANA Anna-Lisa CHIAPPINI Patrice SCARPELLINI Sylviane CRETAL Baptiste SIMEONI Josette LECA Vincent OLLAGNON Florence DAURES-MOZZICONACCI Jérôme COUVREUX Pauline TAUPIN Jean-Charles TOMI Saveria MEZZACQUI Fabrice DE SIMONE Sylvie BERTRAND Mario MASIA Alessandra LANDI Renato BIANCO Joëlle CASALONGA Marc BENOIT Paloma SERRES Olivier MOZZICONACCI Brigitte PADERI Antoine PADERI Marie MASSIMI Fabrice SANTIAGO Christelle RODRIGUEZ François POLI Françoise MUSCIA Alexia PLAUCHU Katy CASTELLANA Lutz RICHTER Patrizia PIGA Anthony SINOIR Nelly MICHELACCI François TEYSSIER Emilie MOURIER Ludovic ETTORI Marie-Antoinette GAMBINO Abdelkrim ABDELLAH Antoinette RENUCCI Jean-Claude LECA Astrid SMYRA Christophe JASSERAND Nicole COME Séraphin CIANFARANI

De nombreuses personnes sont venues ce samedi matin sur la place du Casone, à Ajaccio. Les sympathisants de la liste « Ajaccio change de visage » étaient présents pour découvrir les noms vers lesquels leurs suffrages iront le 15 mars prochain.Le tête de liste est fier de présenter « une liste de tous les milieux de la société civile, associatifs et de tous bords politiques, avec pour but de défendre les intérêts collectifs »Le maître mot de François Filoni : « l’humanisme » afin d’œuvrer au mieux pour Ajaccio : « on peut travailler avec tout le monde, tous ensemble, c’est le message que je souhaite faire passer à travers mes colistiers »Sa priorité est axée sur la crise des déchets : « Il faut pousser le tri des bio-déchets » et surtout, gérer dans l’urgence le site de Saint-Antoine : « c’est une bombe à retardement, dés que la température va monter cela va devenir insoutenable. On risque une grave crise sanitaire, si il pleut les sols vont se charger de lixiviat qui va atterrir dans le golfe d’Ajaccio. »