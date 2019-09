Municipales 2020 : la campagne s'ouvre sur CNI

Rédigé par Charles Monti le Mardi 10 Septembre 2019 à 01:17

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 Mars 2020. CNI met à compter d'aujourd'hui cet espace à la disposition de tous ceux qui brigueront les suffrages dans les deux départements de Corse. Il sera ouvert aux seuls communiqués et prises de position des candidats dans la mesure où ils seront rédigés en termes mesurés et surtout de nature à ne jamais porter atteinte ni à l'honneur, ni à la probité des personnes en lice.

