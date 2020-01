Municipales 2020 : échos de campagne du 7 Janvier

Le constat est dramatique. L’enjeu est de définir une stratégie et un calendrier de décisions pour répondre à l’urgence sanitaire, économique et à l’exaspération de tous.







2 objectifs pour être réactif :







- A court terme : supprimer les bacs de la voie publique et faire appliquer le règlement de collecte voté en 2016







- A moyen terme : Installer une nouvelle recyclerie à Furiani











Nos 5 grandes propositions en matière de déchet et tri sélectif







Supprimer les bacs de déchets de la voie publique. Une poubelle dans la rue n’appartient à personne donc personne en est responsable. Cela va permettre de libérer l’espace public, les trottoirs et les places de notre ville.







Généraliser le tri sélectif dans chaque hall d’immeuble. Chaque hall d’immeuble aura un bac: papier, verre, biodéchet et emballage. Les copropriétés sont responsables de l’entretien et de la présentation du bac pour sa collecte. L’idée est de faciliter le tri en disposant les bacs dans l’immeuble d’habitation.











Appliquer la redevance spéciale. Afin de réduire le volume des plus gros producteurs de déchets, les professionnels se verront appliquer un système de bonus/malus. + on trie et – on paie. Apres une phase de test, ce système sera généralisé à l’ensemble de la population avec des bacs pucés.











Simplifier le service des encombrants : Un jour fixe avec des lieux précis seront définis pour déposer ses encombrants et éviter les décharges sauvages.











Installer 500 corbeilles papier/cendrier dans la commune. Avant de sanctionner, il est indispensable de donner les moyens aux habitants de rendre propre notre ville.