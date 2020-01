Municipales 2020 : Raphaël Villoresi conduit la liste "Uniti per Sisco"

En mars prochain, à l’occasion des élections municipales, vous aurez à vous prononcer sur l’avenir de Sisco.

Je serai présent, à la tête de la liste « Uniti per Siscu », sans aucune étiquette politique, pour ce rendez-vous démocratique.

C’est une échéance importante pour la vie quotidienne de tous les Siscais, pour l’avenir de nos enfants et le développement de notre commune.

J’ai conscience de l’ampleur de la tâche et des difficultés à surmonter, mais j’ai confiance dans les membres de cette équipe et dans les habitants de Sisco pour relever ce défi.

Citoyen engagé et impliqué, j'ai participé avec passion à la vie municipale de Sisco.

Durant huit années j'ai siégé au conseil municipal comme conseiller puis adjoint.

Mais c'est en tant que chef d'entreprise, depuis vingt-cinq ans, que je mesure l'impact des décisions prises par la municipalité sur le quotidien de chacun.

Cette expérience professionnelle m'apporte une force supplémentaire avec la gestion administrative, financière et celle du personnel.

Pour un renouveau démocratique à Sisco, je présente une équipe motivée, issue de la société civile, avec de solides compétences et un programme ambitieux mais réaliste.

Notre force réside dans une approche nouvelle de la politique, en dehors des réflexions partisanes et de l’archaïsme politique.

Notre énergie sera consacrée à représenter Sisco et ses habitants auprès des instances territoriales et intercommunales afin de mieux défendre leurs intérêts.

Nous construirons notre vallée avec un projet novateur, basé sur la préservation de l’environnement, la cohésion sociale, la tradition, le respect, la solidarité, la culture, le patrimoine, et qui répondra à vos besoins.

Nous voulons, grâce à vous et à votre soutien, donner un nouvel élan à notre collectivité.

L’engagement responsable que nous prenons avec la démarche « Uniti per Siscu » est tourné vers l’avenir.

Avec humilité et fierté, je compte sur vous pour bâtir une commune forte et dynamique. Inseme, demu un andatura nova à Siscu,





Vi ringraziu,

Raphaël Villoresi