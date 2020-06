Municipales 2020 : Pè Bastia renvoie les candidats dos à dos

La liste d’alliance nationaliste « Pè Bastia, pè a Corsica » qui, avec près de 6% des suffrages, aurait pu fusionner avec une autre liste au second tour, tient à remercier les électrices et électeurs bastiais qui l’ont soutenue, dans des conditions particulièrement troublées et difficiles : ce scrutin n’aurait jamais dû se dérouler compte tenu de la situation de crise sanitaire que chacun connaît, non encore résolue pour l’heure.



Ces Bastiaises et ces Bastiais ont notamment exprimé leur attachement à une vision nationale cohérente, et leur refus d’un projet néfaste qui aura pour conséquence le saccage du site de la Carbonite et de l’Arinella.



Le respect des engagements pris devant les Corses au sein de la démarche Pè a Corsica, aurait pu, et dû, constituer un axe de convergence fort et un sujet de discussion central en vue d’une alliance naturelle, n’excluant aucunement les possibilités d’ouverture. Cela n’a jamais été le cas.



Aujourd’hui, entre les forces coalisées - partiellement relookées - d’un passé que l’on espérait définitivement révolu, et une démarche de plus en plus floue, incapable d’assumer les choix que les Corses ont pourtant validés à maintes reprises, les Bastiaises et les Bastiais n’ont plus aucune garantie concernant ce qui est vraiment important, voire vital, pour l’avenir de leur ville.



« Pè Bastia, pè a Corsica » réaffirme son attachement au droit à l’autodétermination de notre peuple, seul garant d’un développement conforme aux intérêts de Bastia, de la nation, et de tous ses enfants.



Avemu sempre tantu da fà incù voi.

Evviva a Corsica, evviva a Nazione, evviva Bastia.