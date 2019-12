Municipales 2020 : La liste Pè Lucciana dévoile son programme à la Canonica

« Notre volonté est de faire, enfin, rentrer Lucciana dans le 21ème siècle. Pour cela, nous souhaitons mettre en application un Agenda 21 communal ». Ghjuvan Filippu Antolini, entouré de ses colistiers et de ses soutiens, au nombre duquel Eric Simoni, chef de file de Corsica Libera, lui-même candidat à Bastia, a dévoilé son projet pour la commune. Un programme d’actions en 5 thèmes et en 56 points qu’il s’engage, avec son équipe, à mettre en œuvre dès le début de la mandature, s’il était élu.



Issu d’une recommandation des Nations à Rio en 1992, un Agenda 21 local est un projet territorial de développement durable porté par une collectivité locale. Il permet de mobiliser l’ensemble des acteurs à travers un programme d’actions qui cherche à concilier la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

La liste Pè Lucciana s’est focalisée sur cinq thèmes : le renforcement du lien social au niveau notamment de la prise en charge des personnes âgées et de la petite enfance ; la valorisation du patrimoine historique et naturel de la commune avec la création d’emplois locaux, une urbanisation plus cohérente, le développement économique et la protection du cadre de vie.



Les explications, en vidéo, de Ghjuvan Filippu Antolini.