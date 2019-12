Municipales 2020 : Enzo Martel candidat pour offrir à Furiani une alternative "citoyenne et sans étiquette"

« L’origine de notre démarche trouve son explication dans un constat amer, aujourd’hui Furiani est trop souvent considérée comme une annexe de Bastia, comme un simple lieu de passage et comme une commune en phase de devenir une ville dortoir. Cela ne peut plus durer puisque Furiani se meurt de cette situation.

C’est devant ce constat qu’avec plusieurs des personnes présentes ce soir, nous avons entamé une réflexion sur l’avenir de la commune. Après de longues heures de discussion, nous avons choisi de nous lancer ensemble dans l’aventure des élections municipales pour proposer aux Furianaises et aux Furianais une liste sans étiquette portant un projet ambitieux pour la commune. Une liste qui sans sectarisme aucun s’est assignée comme objectif de rassembler l’ensemble des bonnes volontés au service de l’intérêt général de Furiani.

Notre principale préoccupation a d’abord été de remettre les Furianais au cœur de la vie de leur commune. Pour quelle raison ? Nous sommes partis du principe que donner la parole à ses électeurs, c’était s’assurer d’être en adéquation avec leurs aspirations. Aussi, c’est dans cette optique que depuis cet été nous avons frappé à plusieurs centaines de portes pour recueillir les témoignages du plus grand nombre. En parallèle de cela nous avons entamé une grande consultation publique en distribuant des questionnaires papiers et en proposant une version numérique. Ces rencontres, qui avaient pour finalité de dresser un diagnostic des préoccupations des habitants, nous ont permis de construire un programme.

Qu’est-il ressorti de ces consultations citoyennes ?

La première satisfaction de notre équipe a été de s’apercevoir qu’au regard des nombreuses contributions, il y a à Furiani un véritable besoin d‘expression et une volonté des habitants de la commune de contribuer à bâtir la ville de demain.

En outre, après plusieurs mois de terrain, nous avons pu identifier plusieurs enjeux centraux aux yeux des Furianais :

- Parmi ces derniers on retrouve d’abord la volonté de voir émerger un cœur de ville à Furiani, celui n’ayant jamais été imaginé. Furiani est une commune résidentielle (70% des habitations) et étendue qui n’a pas la chance d’avoir sur son territoire un cœur dynamique et économique. Il est impératif de palier à cette carence.

- Autre constat, malgré la richesse de son histoire pluricentenaire, le village de Furiania été progressivement délaissé ces dernières années. Il n’y a aujourd’hui plus un commerce au village, la propreté est trop souvent négligée. On ne peut pas prôner les valeurs de nos anciens et ne pas assurer un certain nombre de service minimum aux résidents de ce qui fut longtemps le cœur battant de la commune.

- Il est également apparu comme une évidence pour une grande majorité de Furianais que le lien social tend à s’amenuiser. Les gens ne se connaissent plus. Avec le nouveau PLU, il y aura entre 50 et 100 nouveaux habitants sur la commune chaque année. Comment créer des ponts entre les gens? Il faut travailler à l’élaboration de politiques publiques qui vont permettre aux gens de recréer du lien social au sein de leur lotissement, de leur quartier après quoi il faudra se pencher sur la nécessité de relier ses lotissements et quartiers les uns avec les autres pour cesser de vivre en vas-clos.

- En matière d’environnement il y a une urgence qui dépasse les seuls enjeux municipaux. Néanmoins la commune de Furiani doit prendre toute sa place dans ce combat. D’une part parce que cet engagement représente un enjeu vital aujourd’hui et d’autre part parce que la demande est chaque jour plus grande.

A partir des constats dressés par les Furianais, nous avons axé notre travail de sorte à répondre aux mieux aux aspirations des habitants de Furiani avec comme objectif principal d’améliorer la qualité de vie des habitants de la commune. C’est dans ce cadre que notre équipe a engagé un véritable travail de réflexion afin de proposer une vision structurelle pour l’avenir de la commune.

Pour répondre aux demandes des Furianais, nous avons choisi de dissocier deux types de propositions : les propositions du quotidien qui seront au nombre de 20 et 3 projets structurants.

Si nous dévoilerons nos propositions dans les semaines à venir, il est d’ores et déjà acté que notre programme s’intitulera CASA en référence à la casa cumuna (mairie). La mairie qui est l’unique endroit qui appartient à chaque citoyen de la commune. Ouvert à tous a casa cumuna est aussi et surtout un lieu où l’on peut écouter, s’écouter, participer et transformer ensemble sa ville.

CASA est aussi un acronyme qui veut dire : Cumunità, Ambiente, Suciale, Adolescente/Adultu/Anziani. C’est sur ces grandes thématiques que nous aurons l’occasion de revenir dans les semaines à venir ».