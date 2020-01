Municipales 2020 : Échos de campagne du 28 janvier 2020

Je prends acte, avec mes colistiers.ères, de la décision de Stéphanie Grimaldi de renoncer à présenter la liste et les raisons de son retrait. Pour ma part, je tiens à remercier mes colistiers.ères pour leur engagement et leur fidélité. Je remercie également les très nombreux ami.e.s et électeurs.trices qui m’ont assuré de leur soutien. Malgré l’amertume légitime, la politique continue. Les élections municipales de Bastia de mars prochain seront cruciales tant sur le plan politique qu’économique. Bastia, notre chère ville, est à la croisée des chemins. Chacun.e d’entre nous en a conscience. Cette mandature a été critiquée et peut-être à juste titre. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, comme le dit le proverbe. L’ère des grands projets pour Bastia est venue, dans le cas contraire Bastia continuera sa lente agonie. Et ce n’est pas ce que nous voulons. Ces projets quels sont-ils. L’agrandissement du port accompagné d’activités liées à la mer ainsi qu’un grand parking et la création d’une salle des congrès sur le même site. Donner à «Bastia Futura» une nouvelle ambition conciliant recherche & développement, enseignements et entreprises des technologies du futur. Adhésion de Bastia au label écologique « città slow ». Et sur le plan sportif, aider à redonner à notre club ses lettres de noblesses. Quant à la problématique des déchets, je le répète, seule l’usine de valorisation des déchets est la solution. Pour certains de ces projets, les financements existent à travers le nouveau plan Junker ( Plan d’Investissement pour l’Europe ) 2021-2027, de 650 milliards d’euros. Pour finir et pour répondre aux nombreuses sollicitations d’ami.e.s et d’électeurs.trices sur le choix du premier tour, qui sera également le mien, je les invite à considérer la qualité et le sérieux des projets ( études, budgets et financements ) des candidats et leur crédibilité. Car il en va de l’avenir et de la modernisation indispensable de notre cité. Quant à moi, avec mes soutiens, nous vous donnons rendez-vous, cher.e.s ami.e.s, électeurs.trices, pour les prochaines élections territoriales de 2021.

E viva Bastia