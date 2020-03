Municipales 2020 : Échos de campagne du 2 mars 2020

Une fois de plus, une fois de trop, par un recours au 49-3, le gouvernement choisit la voie du mépris et le passage en force pour précipiter, sans raison objective, l’adoption d’une réforme sur les retraites où les incohérences et les zones d’ombre le disputent au flou des dispositions. Ces approximations dénoncées par les syndicats comme par les organisations professionnelles et les partis politiques de gauche, ont fait l’objet, fin janvier, d’un rapport sévère du Conseil d’Etat lui-même sans que cela n’émeuve un gouvernement sourd et entêté.

En opposant son mépris à la mobilisation des français qui depuis trois mois réaffirment leur attachement à un véritable droit solidaire à la retraite, le gouvernement s’enferme dans ses certitudes. En recourant à l’article 49-3 de la Constitution, il bâillonne le parlement et met un terme au débat.

Le financement des retraites, les garanties pour les carrières longues, la prise en compte de la pénibilité sont renvoyés au bon vouloir d’un gouvernement de plus en plus impopulaire et à sa logique comptable et régressive.

Pour dénoncer ce déni et dire notre opposition aux méthodes brutales du gouvernement et à sa réforme injuste, il nous reste, il reste à tous nos concitoyens la seule voie qui vaille désormais et qui puisse faire bouger les lignes, un vote clair et massif à Gauche et à Ajaccio, un vote pour la Gauche Ajaccienne qui se battra toujours pour une ville juste, solidaire et sociale.

Voter dès le premier tour pour la liste conduite par Etienne Bastelica c’est confier la ville à une majorité qui a fait ses preuves et aspire à faire reprendre à la ville sa marche vers le progrès mais c’est aussi dire Non à une mauvaise réforme.