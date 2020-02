Municipales 2020 : Échos de campagne du 19 février 2020

La situation est très grave. Les riverains ainsi que leurs enfants sont affectés depuis plusieurs jours par la présence en nombre de mouches et de nuisances olfactives insupportables. Ces dernières occasionnent des risques sanitaires et infectieux potentiels auprès de la population. Aussi, l’agitation politicienne et les postures doivent cesser et chacun doit prendre ses responsabilités. Si le SYVADEC a un président extérieur à notre intercommunalité, il n’en demeure pas moins que ce syndicat est cogéré par des membres de la CAPA. À ce titre, la première vice-présidence de ce syndicat ainsi que 2 autres vice-présidents sont désignés par la CAPA. Au lieu de chercher des coupables pour se décharger de ses responsabilités, le président de la CAPA ferait mieux de travailler sur une solution pour sécuriser et arrêter la pollution du site de Saint-Antoine. Dès aujourd’hui, sans esprit partisan je vais rencontrer les riverains et les Ajacciens pour trouver avec eux des solutions. J’invite l’ensemble des Ajacciens à la vigilance et à la solidarité avec les riverains de Saint Antoine.