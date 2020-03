Municipales 2020 : Échos de campagne du 10 mars 2020

Evoquant l’actualité brûlante d’Ambroise Croizat, ministre du travail, bâtisseur de la Sécurité Sociale, une des plus grandes conquêtes porteuses de l’identité sociale et solidaire de la France, son petit-fils a adressé un message de soutien à Etienne Bastelica.« A l’heure du démantèlement social toujours plus violent, je voudrais apporter une contribution aux ambitions portées par la liste La Gauche Ajaccienne - A Manca Aiaccina.Riche de son histoire et de son patrimoine, première ville libérée en 1943, Ajaccio a déjà fait route en direction des forces de progrès par son engagement à gauche à la Libération.Les projets et les valeurs que déclinent, autour d’Etienne Bastelica, les colistier (e) s d’A Manca Aiaccina « Uniti pà una cità ghjusta » me tiennent à cœur et conduiront à un développement éthique, soucieux de l’avenir de son cadre de vie et de ses habitants.Je soutiens cette liste d’union de La Gauche Ajaccienne qui porte la voix des plus vulnérables et des plus fragiles, des chômeurs, des retraités précaires, des travailleurs pauvres et de tous ceux qui préfèrent des politiques humanistes et sociales, culturelles, écologiques et émancipatrices, innovantes mais respectueuses des individus et de leur environnement, aux politiques réactionnaires et ultralibérales prétendument modernes mais en réalité d’un autre âge ».Pierre Caillaud-Croizat