Municipales : vers une triangulaire à l'Ile-Rousse ?

Depuis plusieurs jours à l'Ile-Rousse, Michel Frassati, enfant de la cité paoline, fidèle parmi les fidèles du Partitu di a Nazione Corsa (PNS), à l'origine de la création du Groupe Polyphonique « A Filetta », ancien Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale, connu pour son engagement pluriel, est pressenti pour mener une liste aux prochaines élections Municipales de l'Ile-Rousse les 15 et 22 mars 2020.



Pour connaître le bien fondé ou pas de cette rumeur, le plus simple était de poser la question à l'intéressé lui-même. Nullement surpris de cet appel, Michel Frassati a répondu avec cette franchise qui le caractérise :



« J'envisage effectivement de conduire une liste aux prochaines élections municipales de Lisula. La démarche prend forme et évolue. Toutefois, il est encore trop tôt pour en parler mais quelle que soit la décision, je communiquerai sur le sujet ».



En faisant référence à son parti de cœur er à la question de soir si cette liste serait de tendance nationaliste, là encore, sans langue de bois, Michel Frassati a répondu :



« Ce sera une liste de large rassemblement ouverte sur la société civile ».



L'Ile-Rousse pourrait donc s'orienter vers une élection triangulaire, ce qui au vu de ce qui s'est passé durant cette mandature qui s'achèvee, ne manquerait pas de sel.



Rappelons qu'en Mars 2014, la liste de Jean-Jo Allegrini-Simonetti l'avait emporté au 1er tour avec 51, 75% des vois exprimées (21 sièges) et que la lisre de Hyacinthe Mattei terminait en seconde position avec avec 48,24% des suffrages ( 6 sièges).



Au fil du temps, la situation s'est dégradée au sein du conseil municipal, au point d'assister à chaque réunion à des échanges verbaux musclés, à la limite du tolérable et avec en prime des clashs au sein même de la majorité mais aussi de l'opposition.



L'éléction du nouveau président de la Communauté de Communes de l'Ile-Rousse issue de la fusion entre les com com de l'Ile-Rousse et de Belgodère n'a fait que précipiter les choses, avec notamment la non participation à cette élection de la commune de l'Ile-Rousse et celle de Monticello



Amis hier, ennemis aujourd'hui et vice versa se sont ensuite affrontés au point de faire voler en éclat majorité et opposition.



Pour ces municipales de mars 2020, on retrouvera plusieurs de ces protagonistes. La présentation des listes nous dévoilera peut-être les nouvelles alliances.