Moustiques : une opération de démoustication dans la soirée de lundi à Bastia

Fermer portes et fenêtres.

Couvrir les bassins et aquariums.

Mettre à l'abri les tortues et animaux à sang froid.

Rentrer le linge, les jouets des enfants ou les aliments extérieurs.

Éviter de se tenir à proximité de l'engin ou de s'exposer directement au nuage de pulvérisation.

Protéger les ruchers en signalant leur présence.

Maintenir portes et fenêtres fermées au moins 1 heure après le traitement.

Éviter de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures.

Laver et/ou peler les fruits et légumes du potager avant de les consommer.

Laver le mobilier extérieur (table, chaise, jeux d'enfants).

Sur demande de l'ARS de Corse, le Service de Lutte Anti-vectorielle et contre les Bio-agresseurs de la Collectivité de Corse effectuera une intervention de démoustication dans le quartier d'Avenue Jean Zuccarelli, haut du bd Paoli et début du bd Gaudin et sur la route de Cardo ce lundi 20 novembre 2023. Cette opération est programmée, entre 20h00 et 23h00.Pour assurer le bon déroulement de cette démoustication, il est recommandé aux résidents de suivre les consignes suivantesBien que le traitement soit maîtrisé et ne présente pas de danger particulier, il est conseillé de consulter un médecin traitant en cas d'apparition de symptômes tels que des irritations, toux, ou nausées chez les personnes sensibles ou allergiques suite à l'opération de démoustication.Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le N° Vert : 0800 33 66 87.