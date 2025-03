Motocross - Du spectacle et de l’affluence à Ghjuncaghju

Avant de procéder à la traditionnelle remise des prix, Thierry Galeazzi a tenu à féliciter tous les participants, et en particulier les jeunes « qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer le motocross. Et c’est une très bonne chose pour nos clubs et pour la Ligue Corse. Je me félicite également que cette course se soit très bien déroulée, malgré quelques petites chutes sans gravité. Merci au public qui est venu très nombreux assister à cette manifestation. Merci à Eric Albertini qui a assuré la sonorisation et l’animation. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé dur pour que cette course soit un succès. Cette compétition est désormais l’occasion pour nous d’honorer la mémoire de notre ami Petru-Pà Oddos, qui nous a quittés l’an passé en remettant le Challenge qui lui est dédié ».