Mobilité : une semaine pour apprendre à se déplacer autrement sur les routes d'Ajaccio

C’est devant l’école Simone-Veil d'Ajaccio que Jacques Billard, adjoint délégué à la circulation, au stationnement et aux transports en commun et Alexandre Sarrola, vice-président de la CAPA, délégué à la mobilité et déplacement, ont tenu un point presse pour présenter le programme de la semaine européenne de la mobilité. Du 16 au 22 septembre la SEM invite les habitants du pays ajaccien à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière ».Transports publics, vélo, marche à pied… le thème de cette 20e édition est « bouger, se déplacer durablement, rester en bonne santé ». Au programme : des initiations à la trottinette électrique, un Muvipass à 1euro seulement pour utiliser durant 1 semaine les bus, le train et la navette maritime et la piétonisation de la vieille ville d’Ajaccio le dimanche 19 septembre de 11 à 18 heures.

Afin de faciliter la pratique du vélo et de favoriser l’utilisation du vélo à Ajaccio, la Ville d’Ajaccio a installé des signalétiques de circulation nouvelles sur le territoire. A l’occasion de cette manifestation de nouveaux aménagements en faveur de l’usage du vélo en ville sont proposés en plus de ceux déjà existants. Les usagers peuvent désormais utiliser une piste cyclable bidirectionnelle sur le fond de baie, une piste cyclable en montée Maréchal Juin, un piste ver te sur la Route des Sanguinaires, un couloir bus-vélo sur la Rocade et 4 premiers SAS vélo de la région au carrefour à feux du Diamant. « L’objectif est de faciliter la mobilité sur le Pays Ajaccien, a souligné Jacques Billard. Ajaccio a créé des pistes cyclables. Nous entrons dans la modernité afin de faciliter la vie des citoyens. Quelques SAS Vélos dont déjà mis en place, mais une signalétique également qui permet aux vélos et aux automobilistes de cohabiter »

« Le dimanche 19 sera une journée qui sera dédiée à la découverte du VAE et de la trottinette électrique sur la place Miot et le 22 septembre sur la Place Noël Sarrola, a détaillé le maire de Sarrola Carcopino. Par ailleurs, du 16 au 22 septembre nous mettons en place un Muvipass Muviverde qui permettra d’utiliser le bus, le train ou la navette maritime pour 1€ afin de mettre en avant l’intermodalité ».Le cyclisme sera donc largement encouragé avec notamment 443 places de stationnements pour les afficionados du vélo. Des arceaux ont d’ores et déjà été installés au Lycée professionnel Finosello et au collège Arthur Giovonni.• Commencement de la semaine, promotion du Muvipass Muviverde• Journées piétonnes du patrimoine de 11h à 18h00 à AjaccioLa Capa et la Ville d’Ajaccio vous proposent de vous déplacer sans bruit et sans stress pour découvrir le patrimoine ajaccien à l'occasion de ce double événement Les Journées du Patrimoine ! Profiter de la ville à vélo, à trottinette ou à pied. Mise en place de la piétonisation du boulevard Pascal Rossini et de la vieille-villePlace Miot de 13h à 19h• Ateliers de découverte du vélo à assistance électrique (VAE) et de la trottinette électrique, du savoir rouler à vélo et des bienfaits des déplacements alternatifs sur la santé.Place Noël Sarrola à Sarrola de 10 h à 17h• Ateliers de découverte du VAE et de la trottinette électrique, du savoir rouler à vélo et des bienfaits des déplacements alternatifs sur la santé. Place Noël Sarrola, le mercredi 22 septembre de 10 h à 17h.