Mise en service d'un nouveau tronçon routier à Furiani pour fluidifier la circulation

C’est une nouvelle portion de route qui a été mise en service ce lundi 30 novembre sur la commune de Furiani. Reliant le rond-point déjà existant situé entre ceux de Furiani et de Ceppe et le chemin de Canale qui lie la Route Territoriale 11 et la Route Départementale 464, cette voie à double sens fait partie d’un projet de grande ampleur visant à fluidifier le trafic aux abords de l’agglomération bastiaise. Loïc Morvan, directeur des routes de la Collectivité de Corse a présenté ce projet d’ensemble et son avancement en présence de Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, Pierre Savelli, maire de Bastia, Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération Bastiaise et Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de Haute-Corse.



Un nouveau tronçon pour désengorger le rond-point de Furiani

Pour Gilles Simeoni, l’objectif est de « s’attaquer à la problématique de la fréquentation routière entre Bastia et Casamozza pour mieux gérer l’entrée en ville et l’augmentation du trafic de ces dernières années ». Ce nouveau tronçon de 800 mètres de distance permettra de désengorger en partie la RT11 qui comptabilise aujourd’hui le passage de 43 000 véhicules par jour, occasionnant les embouteillages quotidiens bien connus de la population bastiaise mais aussi la RD 464, plus communément appelée route impériale. Les automobilistes qui veulent se rendre sur la route impériale pourront donc emprunter ce nouveau tronçon sans passer par le rond-point de Furiani réduisant ainsi la circulation à ses abords. Cette nouvelle portion s’inscrit dans la continuité d’un grand chantier initié en 2010 et qui devrait se terminer en 2025.





Un projet d’ensemble livré en 2025

L’objectif à terme de cette nouvelle infrastructure routière est de désengorger l’axe principal qui relie Casamozza à Bastia. Pour ce faire, la nouvelle route qui devrait être livrée en 2025 et qui s’étendra de Furiani au quartier du Macchione sur une distance de 4,8 kilomètres permettra de délester les routes déjà existantes de près de 12 000 véhicules par jour. Le projet, d’une valeur de 70 millions d’euros permettra selon Louis Pozzo di Borgo de « réduire la saturation des axes principaux et de requalifier les routes secondaires en voies douces ».





Préparer la voie douce

« Développer les modes de transport « doux » sur les axes secondaires comme le vélo et les transports en commun », voilà le deuxième objectif du projet selon Loïc Morvan. La route impériale est longée par plusieurs écoles et quartiers résidentiels. Dans un souci de sécurisation des populations, cette nouvelle route permettra aussi de désengorger la RD 464 et de créer une voie douce desservie par une piste cyclable et des transports en commun.





Limiter l'impact environnemental et les nuisances sonores et visuelles pour la population

"Réaliser un chantier éthique", c'est en tout cas dans cette optique que veut rester la collectivité de Corse en réalisant des travaux respectueux de l'environnement grâce à des techniques de traitement des matériaux et à la végétalisation des talus et des emprises routières. Cependant cette nouvelle voie va créer des nuisances aussi bien sonores que visuelles pour les riverains qui la bordent. Pour remédier à cela, plusieurs ouvrages sont prévus pour réduire ces nuisances comme la réalisation d'un tunnel de 200 mètres sous la route actuelle menant au village de Furiani.