Micheline Bleau n'est plus

C'est avec une immense tristesse que l'on a appris le décès de Micheline Bléau survenu à l'âge de 95 ans à Marseille où elle s'était retirée après une carrière professionnelle menée à Calvi.

Bon nombre de Calvais se souviennent avec nostalgie de cette dame au caractère bien trempé, certains ont aussi gardé des liens affectifs avec cette dame de poigne qui fait figure de pionnière dans l'Hôtellerie et la restauration. Après avoir fait l'acquisition d'un terrain, route de Pietramaggiore à Calvi, c'est elle en effet qui est à l'origine de la création du "Clos des Amandiers", magnifique établissement situé dans un véritable havre de paix où tout était conçu pour des vacances de rêve en pleine nature.

Professionnelle jusqu'au bout des ongles, Micheline savait accueillir, aimait les gens et la vie.

Son établissement était ouvert à tous.

Bon nombre de calvais à l'époque ont choisi ce cadre idyllique pour se marier, les associations sportives étaient chez elle, tout comme la Société Mycologique qui en avait fait son OG.

Avec le caractère qui était le sien, Micheline était toujours là et aujourd'hui, nombreux sont ceux à pleurer sa disparition et ce même si elle avait quitté Calvi depuis quelques années.

Non, Micheline, nous ne t'oublierons pas. A Calvi comme ailleurs on se souviendra de vous comme une dame qui aimait son métier et qui a oeuvré pour le développement du tourisme.

Ses obsèques seront célébrées à Marseille à une date restant à fixer.

Une cérémonie aura lieu au crématorium de Marseille et selon sa volonté ses cendres seront ultérieurement dispersées à Calvi



En cette douloureuse circonstance CNI présente à toute sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.