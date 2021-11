Météo : la Corse reste en vigilance jaune

Météo France maintient la Corse en vigilance jaune Situation météo à surveiller pour le paramètre pluie-inondation jusqu'à demain, vendredi 12 novembre 6 heures

"Depuis ce matin, indiquent les services de l'Etat dans un communiqué, il est tombé en moyenne 10 à 20 mm sur l'est, 40 à 60 mm entre la Castagniccia sud et Bavella et localement jusqu'à 60 à 80 mm. La surface des précipitations est moins étendue qu'hier."



De nouvelles précipitations se produisent actuellement et sont localement soutenues. Prenant un caractère orageux en cours de nuit prochaine, elles pourront atteindre des valeurs de 20 à 30 mm en peu de temps. D'ici demain 6 heures, les cumuls attendus sont de 20 à 40 mm, pouvant atteindre localement 40 à 60 mm.

Les averses perdent en intensité dans la matinée du 12 novembre.



La Préfecture renouvelle son appel à la plus grande prudence dans les déplacements et dans la pratique d’activités de plein air sensibles à ce phénomène.