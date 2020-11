Météo de la semaine en Corse : douceur automnale au programme

Lundi 2 novembre

Le soleil restera confiné et mettra du temps à trouer les plaques nuageuses scotchées aux côtes. Les éclaircies prédomineront toutefois dans l’après midi. Le vent sera faible et les températures, conformes aux normales de saison, avoisineront 14 à 20 degrés.





Mardi 3 et mercredi 4 novembre

Peu de changement à attendre. Dans une atmosphère stable, les nuages bas concurrenceront le soleil prés des côtes. Le vent aura le souffle court. Les températures camperont sur leurs valeurs de saison: Températures maximales pour le jour : de 14 à 21 degrés du centre vers le bord de mer. Températures minimales 7 à 11 degrés dans le centre, 12 à 14 degrés près des rivages.







Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 novembre

Dans un courant de sud modéré à assez fort, le temps sera sec et ensoleillé. Le vent de secteur sud à Sud-Est sera modéré près des côtes 30 à 40 km/h, ainsi que dans certaines vallées ouvertes à l’Est, avec quelques rafales plus fortes. Températures maximales très douces pour la saison: 16 à 21 degrés.





Dimanche 8 novembre

Il faudra s’attendre à un temps pluvieux avec un vent de secteur Est modéré. Légère baisse des températures maximales.