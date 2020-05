Météo corse : une semaine plutôt instable dans l’ensemble

Lundi 1er juin

Le soleil sera bien présent en matinée sur toute l’île puis des nuages bourgeonneront dans l’après midi notamment dans le Cortenais, la Cirnarca et l’Alta Rocca où tomberont quelques averses. Le vent de Nord-Est sera faible en général sur la partie orientale de l’île, de Sud-Ouest faible ailleurs. Températures maximales, légèrement en dessous des normales de saison : 17 à 24 degrés.

Mardi 2 juin Au petit jour, les minimales se situeront entre 11 et 16 degrés du centre vers le bord de mer. Coté ciel, du soleil le matin mais très vite des cumulus vont bourgeonner dans le Cortenais, l’Alta Rocca donnant des orages accompagnés d’averses. Dans l’après midi ces averses toucheront aussi le Fiumorbu, la Cirnaca et le sud de l’île. Le soleil restera de mise en bord de mer. Le vent d’ouest soufflera assez fort de la Balagne au Cap Corse 30 à 50 km/h avec aussi quelques rafales sur la région bastiaise. Ailleurs vent faible. Les températures maximales seront sans grand changement : 17 à 24 degrés. Mercredi 3 juin Malgré quelques passages nuageux, les éclaircies prédomineront. Vent faible en général. Températures maximales en hausse, conformes aux normales : 18 à 25 dg.

Jeudi 4 juin Après de belles éclaircies, les nuages prendront le dessus dans le Cortenais, le Nebbiu, et le Fiumorbu et donneront quelques averses. Dans l’après midi les passages nuageux accompagnés d’ondées se généraliseront à toute l’île sauf peut-être dans l’extrême sud. Vent faible le matin puis modéré de secteur Sud-Est, 25/45 km/h le long de la côte est. Températures maximales au-dessus des normales : 19 à 26 degrés.

Samedi 6 et dimanche 7 juin Du soleil le matin, puis des nuages instables se développeront donnant des averses dans l’intérieur de l’île. Le soleil prédominera le long des côtes. Vent d’Ouest modéré le long de la côte occidentale. Températures maximales sans grand changement : 17 à 25 degrés.



Tendance pour la semaine du lundi 8 au dimanche 15 juin

Beau temps dans l’ensemble mais toujours de l’instabilité avec des averses dans le centre. Températures légèrement au-dessus des normales de saison.