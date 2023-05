Météo - "Ne per maghju, ne per maghjò, ùn ti caccià u pellicciò"

La rédaction le Lundi 1 Mai 2023 à 18:33

L'image n'est pas rare, mais elle est inhabituelle. Et surprend. Surtout un jour de 1er mai. Ceux qui attendaient, avec impatience, ce premier pont, en ont été pour leurs frais. Pluie fine, brume, température soudain un peu plus fraiche, visibilité réduite : le bel été, promis par les journées chaudes et ensoleillées de ma la fin de la semaine dernière, est rentré provisoirement aux vestiaires sans doute pour mieux rebondir très rapidement. En attendant ces images capturées dans la région bastiaise nous rappellent que l'été n'est pas encore là.

"Ne per maghju, ne per maghjò, ùn ti caccià u pellicciò" disaient nos anciens. La météo ne leur donne pas tort !