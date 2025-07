Météo : La Corse placée en vigilance jaune orages ce dimanche

La prudence est de mise ce dimanche sur l’ensemble du territoire insulaire. Météo-France a émis une alerte de niveau jaune pour un épisode orageux qui pourrait concerner à la fois la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. La vigilance est active à partir de 3 heures du matin et devrait se maintenir au moins jusqu’à 16 heures.



En Corse-du-Sud, les conditions vont se dégrader dès la fin de nuit. Les prévisionnistes évoquent des nuages menaçants suivis d’orages accompagnés de pluies localisées. Des averses pourraient persister jusqu’à la mi-journée, notamment du côté de Porto-Vecchio. Les cumuls de précipitations attendus restent modérés, autour de 10 mm sur les zones de relief.



En Haute-Corse, le scénario est similaire. Des cumulus devraient se former progressivement dans la nuit, jusqu’à provoquer des orages avant l’aube, notamment dans le Cap Corse, la région bastiaise et la Plaine orientale. Là aussi, les quantités de pluie ne devraient pas excéder les 10 mm, mais une instabilité passagère pourrait marquer le début de journée.