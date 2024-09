Météo : La Corse-du-Sud en vigilance jaune "orages"

Actuellement, des cellules orageuses remontant de la Méditerranée traversent le Sud de la Corse, notamment au sud d'Ajaccio. Ces orages, qui devraient se renforcer en soirée, seront caractérisés par une activité électrique assez intense. Les habitants doivent également s'attendre à des phénomènes accompagnant ces orages, notamment des grêlons, ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre entre 70 et 90 km/h.



En ce qui concerne les précipitations, des averses pluvieuses de 10 à 20 mm sont également attendues en peu de temps, ce qui pourrait engendrer des désagréments sur la circulation et dans certaines infrastructures. Les orages devraient commencer à s’évacuer vers l'Est en milieu de nuit, mais les conditions météorologiques pourraient encore présenter des risques résiduels.