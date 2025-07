Météo : Coup de foudre au large du Cap Corse

Sur la photo, la mer turquoise contraste avec le ciel d’orage. La foudre déchire l’horizon verticalement, comme un trait de lumière brut, tombant droit sur les flots. Un moment suspendu, capturé au bon endroit, au bon instant.

« L’éclair est tombé en pleine mer, pas très loin de la côte. On a entendu le grondement quelques secondes après. C’était impressionnant… mais aussi magnifique », a témoigné Stéphanie, encore émue de cette rencontre impromptue avec les forces célestes.





La Haute-Corse était placée en vigilance orange "canicule" et jaune "orages" ce dimanche, avec plusieurs impacts de foudre recensés sur le nord de l’île, notamment au large du Cap, entre Centuri et Ersa, selon les données en temps réel de Météo-France et des réseaux de détection comme Blitzortung et Météo60.

Une preuve, s’il en fallait encore une, que le ciel corse a parfois des humeurs spectaculaires… mais toujours photogéniques.





On sait, comme c'est le cas depuis plusieurs jours en Corse, quand la canicule s’installe, Météo-France peut placer plusieurs départements en vigilance orange, jaune, orange, rouge. Si la canicule reste la principale menace, des orages violents, favorisés par l’instabilité de l’air liée aux fortes températures, peuvent éclater. Une situation à risque qui appelle à la prudence.