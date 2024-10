Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Il y a deux poids deux mesures au niveau de l'arbitrage »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« C’est un match qu’on maîtrisait et je pense que nous l’aurions même pu l’emporter en infériorité numérique. Nous avons même réussi à nous créer des occasions et des opportunités. Ils n'ont pas été dangereux du match. Je n'ai envie de parler de l’arbitrage ce soir. Aujourd'hui, on fait le dos rond. Nous ne sommes pas une équipe agressive, on met juste de l’engagement et de l'intensité. Maintenant, on reste calés au milieu du classement. Mais, on a des regrets aujourd'hui, on aurait dû avoir deux points en plus ce soir. On prend des jaunes et des rouges sur nos premières fautes. Sur le premier carton rouge, il dégaine de suite alors que juste avant il y a une faute sur Mangani, et il attend avant de voir la blessure. Il y a deux poids, deux mesures au niveau de l'arbitrage. c’est usant. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter cela. C’est quand même un bon point au vu des circonstances. Même à 9 contre 11, ils n’ont pas eu d’occasions ».

Thierry Laurey (FC Martigues)

« Avant le match, j’aurais aimé ramener un point d’ici. Au final, on en perd deux. On aurait dû faire nettement mieux face à un adversaire réduit à 9. On a cherché à se créer des occasions mais on se précipite trop. Dans un jeu de possession, il faut travailler l’adversaire mais les ballons arrivent trop lentement et on ne fait pas forcément les bons choix dans le jeu. On a beaucoup de progrès à réaliser à ce niveau-là. On va mieux mais ce n’est pas encore cela. En récupérant certains joueurs, on doit pouvoir améliorer le rendement de l’équipe. Je suis quand même rassuré pour l’avenir. Au niveau de l’arbitrage, c’est malheureusement le lot de toutes les équipes. Je peux comprendre les frustrations ».