Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Il faut rester unis. C’est une mauvaise période »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« Il faut faire front, il faut rester unis et rester ensemble. On a mis beaucoup de cœur. Encore une fois, cela n’a pas payé. Le 2e but est anecdotique. Ce sont des matchs qui tournent sur des coups de pieds arrêtés. On a fait le mieux possible dans des conditions pas faciles. On a poussé pour égaliser. Il va falloir beaucoup de solidarité pour se remettre en ordre de marche. Accrochons-nous ! L’AC Ajaccio ne descendra pas, on sera en Ligue 2 la saison prochaine. Il faut prendre du recul et restés positifs. On est dans une mauvaise passe ».



Stéphane Gilli (Paris FC)

« C’est une soirée très positive. Ce n’est pas facile de gagner ici surtout dans ces conditions. C’est trois points qui sont très importants pour la suite du championnat. On a mis en place d’autres valeurs pour gagner ce soir. Avec ces conditions météorologiques, c’était très difficile de ressortir les ballons. On a eu beaucoup de mal. Après on a vu qu’il y avait des espaces dans leur dos, en 2e mi-temps et on a su en profiter ».