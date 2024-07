Match amical : le SCB s’incline face au FC Balagne

Pour cette rencontre l’entraineur du SCB Benoit Tavenot avait complété son effectif professionnel avec trois joueurs de l’équipe réserve : Maxime Blé (attaquant), Kylian Le Her et Hugo Monteiro (défenseurs). En 1ère période le coach alignait Placide, Bohnert, Akueson, Roncaglia, Tavares, Etoga, Vincent, Loubatières, Cissé, Blé et Boumaaoui.



Malgré de réelles occasions le Sporting ne parvenait pas à ouvrir le score mais les Balanins eux ne rataient pas le coche à la 25ème par Odzoumo. C’est sur ce score que la mi-temps était sifflée.

En seconde période le Sporting offrait un autre visage avec Fabri - Guidi - Okou - Monteiro - Le Her - Mazikou - Ducrocq - Maggiotti - Tomi - Soumahoro – Rodrigues. Mais les protégés du président Ferrandi étaient cueillis à froid à la 50eme et un but du balanin Fernandez. Il fallait attendre la 67ème pour voir les Bastiais faire trembler les filets adverses, un penalty transformait par Maggiotti. Le score en restera là. 2-1 pour le FC Balagne.



La SCB va poursuivre sa préparation à l’IGESA pendant quelques jours puis partira en stage à Aix les Bains du 27 juillet au 3 aout. Durant ce stage il effectuera encore deux matchs de préparation contre Rodez et Annecy.